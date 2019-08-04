Голи Безуса і Яремчука допомогли «Генту» обіграти «Ейпен»

Яремчук забив вже четвертий м’яч в цьому сезоні.

Українські легіонери забили три з шести м’ячів в переможному для «Гента» матчі чемпіонату Бельгії проти «Ейпена» 6:1. Про це повідомляє Укрінформ.

За «Гент» забили півзахисник Роман Безус, який оформив дубль, і форвард Роман Яремчук. Крім них, відзначилися камерунський захисник Мішель Нгаде-Нгаджуї і канадський нападник Джонатан Девіс.

Для Безуса голи в ворота «Ейпена» став першими в нинішньому сезоні, а ось Яремчук забив вже четвертий м'яч за свою команду. Раніше Роман тричі відзначився у кваліфікації Ліги Європи, а сьогоднішній гол став для нього дебютним у чемпіонаті Бельгії цього сезону.

Також в цьому матчі відзначився захисник «Гента» Ігор Пластун, однак гол українця згодом переписали на захисника «Ейпена» Менно Коха. Для Пластуна цей м'яч міг стати дебютним у складі «Гента». 28-річний захисник виступає за «Гент» з літа 2018 року.

Наступний матч «Гент» проведе 8 серпня на виїзді проти АЕКа з Ларнаки в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.