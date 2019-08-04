Відомі потенційні суперники «Динамо» в плей-офф кваліфікації ЛЧ

Якщо кияни пройдуть «Брюгге», то серед можливих суперників «Олімпіакос» і «Базель».

УЄФА на своєму сайті оприлюднив список потенційних суперників київського Динамо в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє сайт УЄФА.

Кияни зустрінуться з одним з можливих опонентів, якщо пройдуть в третьому кваліфікаційному раунді бельгійський «Брюгге».

Потенційні суперники «Динамо»: «Істанбул ББ» (Туреччина) – «Олімпіакос» (Греція), «Базель» (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія).

Раніше також визначилися потенційні суперники «Зорі» і «Маріуполя» в плей-офф Ліги Європи, але їм для цього потрібно пройти софійський ЦСКА і АЗ відповідно.

Жеребкування плей-офф ЛЧ відбудеться вже завтра в швейцарському Ньоні. Початок - о 13:00.