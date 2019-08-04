Визначились потенційні суперники «Зорі» і «Маріуполя» в Лізі Європи

Жеребкування плей-офф ЛЄ відбудеться вже завтра о 14:30.

УЄФА опублікував список пар, з переможцями яких у плей-офф Ліги Європи може зустрітися луганська «Зоря» в разі проходу софійського ЦСКА, а також «Маріуполь», якщо пройде голландський АЗ. Про це повідомляє сайт УЄФА.

Потенційні суперники «Зорі»: «Спарта» (Прага, Чехія) – «Трабзонспор» (Туреччина), «Фейєнорд» (Нідерланди) – «Динамо (Тбілісі, Грузія), АЕК (Ларнака, Кіпр) – «Гент» (Бельгія), «Люцерн» (Швейцарія) – «Еспаньол» (Іспанія).

Потенційні суперники «Маріуполя»: «Антверпен» (Бельгія) – «Вікторія» (Пльзень, Чехія), «Брондбю» (Данія) – «Брага» (Португалія), «Вадуц» (Ліхтенштейн) – «Айнтрахт» (Німеччина), «Мальме» (Швеція) – «Зрінськи» (Мостар, Боснія і Герцеговина), «Партизан» (Сербія) – «Єні Малатьяспор» (Туреччина).

Жеребкування плей-офф ЛЄ відбудеться вже завтра о 14:30 в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні.

Нагадаємо, раніше «Зоря» вже пройшла чорногорську «Будучность» і пробилася до третього кваліфікаційного раунду, а «Маріуполь» починає виступи в єврокубках протистоянням з АЗ. Перший поєдинок луганчан і ЦСКА Софія пройде 8 серпня в Болгарії, матч-відповідь - 15 серпня в Україні. «Маріуполь» першу зустріч зіграє вдома, матч-відповідь - на виїзді.