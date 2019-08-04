Ліга чемпіонів УЄФА: "Брюгге" і "Динамо" розсудять арбітри з Іспанії

Футбольні судді з Іспанії обслуговуватимуть перший поєдинок третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між бельгійським "Брюгге" і київським "Динамо".

Очолює бригаду арбітрів 43-річний Хав'єр Естрада Фернандес, повідомляє Укрінформ.

Делегатом УЄФА призначений Ентоні Блох (Англія), спостерігачем арбітражу УЄФА - Дарко Чеферін (Словенія).

Матч "Брюгге" - "Динамо" відбудеться у вівторок, 6 серпня, на 29-тисячному стадіоні "Ян Брейдель". Початок зустрічі о 21.30 за київським часом.

Гра у відповідь пройде 13 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві (20.30).

Переможець за сумою двох матчів вийде в раунд плей-оф Ліги чемпіонів, жеребкування якого відбудеться 5 серпня. Команда, яка програє протистояння, продовжить виступ у груповому турнірі Ліги Європи УЄФА.