«Парі Сен-Жермен» - володар Суперкубку Франції

В матчі за трофей «ПСЖ» обіграв «Ренн» 2:1.

«Парі Сен-Жермен» виграв Суперкубок Франції. В поєдинку за трофей паризький клуб здобув вольову перемогу над «Ренном» 2:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Матч за Суперкубок Франції зіграли в китайському Шеньчжені. Перший тайм несподівано виграв «Ренн», за який відзначився Юну. Після перерви «ПСЖ» забив двічі (Мбаппе і Ді Марія) і став володарем трофею.

Для паризького клубу перемога в Суперкубку Франції стала дев'ятою в історії. За цим показником «ПСЖ» обігнав «Ліон». Парижани виграють цей титул вже 7 років поспіль.

Чемпіонат Франції «ПСЖ» розпочне за тиждень, 11 серпня. У 1-му турі команда Томаса Тухеля на «Парк де Пренс» прийматиме «Нім».