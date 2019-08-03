"Маріуполь" обіграв "Олександрію" у чемпіонаті України з футболу

Матчем між футболістами "Маріуполя" та "Олександрії" розпочався у суботу другий тур чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Перемогли господарі поля маріупольці - 2:1. Голами у їхньому складі на стадіоні імені Володимира Бойка відзначилися Руслан Фомін (78-ма хвилина, з пенальті) та Владислав Вакула (83); у гостей - Артем Сітало (90+5), повідомляє Укрінформ.

У паралельних поєдинках першого ігрового дня чернігівська "Десна" прийматиме полтавську "Ворсклу" (початок о 19.30, транслює телеканал Уніан), а ФК "Львів" зустрінеться з київським "Динамо" (19.30, "Футбол 2").

Завершиться 2-й тур у неділю, 4 серпня. Донецький "Олімпік" на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського зіграє з "Колосом" з Ковалівки (17.00, "Футбол 1"), луганська "Зоря" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі зійдеться з ФК "Дніпро-1" (19.30, Уніан), а чемпіону країни донецькому "Шахтарю" на ОСК "Металіст" в Харкові протистоятимуть львівські "Карпати" (19.30, "Футбол 1").

Становище команд: "Шахтар" - 3 очки (після 1 матчу), "Динамо" - 3 (1), "Дніпро-1" - 3 (1), "Колос" 3 (1), "Львів" - 3 (1), "Зоря" - 3 (1) - "Маріуполь" - 3 (2), "Десна" - 0 (1), "Ворскла" - 0 (1), "Карпати"- 0 (1), "Олімпік" - 0 (1), "Олександрія" - 0 (2).

На фото: Руслан Фомін.