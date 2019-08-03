Лунін за крок до оренди у «Вальядоліді»

Легендарний бразилець Роналдо бажає бачити Луніна у своєму клубі.

Український воротар «Реала» Андрій Лунін дуже близький до того, щоб відправитися в оренду в клуб елітного іспанського дивізіону «Вальядолід». Про це повідомляє Diario de Valladolid.

Переговори у завершальній стадії, 20-річний українець дуже близький до підписання контракту з «Вальядолідом». У президента «Реала» Флорентіно Переса чудові стосунки з керівництвом «Вальядоліда», а саме з головним акціонером клубу легендарним бразильцем Роналдо, який пограв свого часу за «Реал». Це може зіграти ключову роль в переході Луніна.

Відзначимо, що цього літа «Вальядолід» вже орендував двох гравців «Реала» - захисника Хаві Санчеса і півзахисника Хорхе де Фрутоса.

Нагадаємо, Лунін перейшов у «Реал» в 2018 році, але відразу ж його віддали в оренду в «Леганес». У минулому сезоні Ла Ліги Лунін провів лише 5 матчів за «Леганес».

Після рішення Кейлора Наваса залишитися в «Реалі» Лунін може провести другий сезон поспіль в оренді.

Офіційно новий сезон «Реал» відкриє 17 серпня, коли в стартовому турі Ла Ліги на виїзді зіграє проти «Сельти». «Вальядолід» розпочне чемпіонат 18 серпня на виїзді проти «Бетиса». А 25 серпня у другому турі «Вальядолід» гратиме проти «Реала».