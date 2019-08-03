Сестри Кіченок програли парний чвертьфінал турніру WTA в Сан-Хосе

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок завершили виступи на турнірі WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе (США) із призовим фондом 876 тис 183 дол.

В 1/4 фіналу парних змагань уродженки Дніпра, посіяні під третім номером, поступилися японському дуету Сюко Аояма/Єна Шібахара - 1:6, 4:6, повідомляє Укрінформ. Зустріч на корті тривала 1 годину. Читайте також: Світоліна програла Саккарі у чвертьфіналі турніру WTA в Сан-Хосе Минулого року сестри Кіченок дійшли до фіналу цих змагань.