«Шальке» відмовився продавати Коноплянку в «Бешикташ» за 3,5 млн євро

В «Бешикташі» все одно сподіваються на перехід українця.

«Бешикташ» і «Шальке» не можуть домовитися про перехід українського півзахисника Євгена Коноплянки. Про це повідомляє Ajansspor.

Турецький клуб запропонував німцям за 29-річного українця 3,5 мільйона євро і півзахисника Дорухана Токеза, але клуб з Гельзенкірхена відмовився.

Керівництво «Шальке» нагадало представникам «Бешикташа», що купувало Коноплянку за 12,5 мільйона євро, тому 3,5 - занадто низька плата.

«Коноплянка - технічний гравець, багато команд хотіли б бачити його у себе. Що буде далі, як вирішиться фінансове питання - ми вирішимо найближчим часом.

Я думаю, що він вже заявив «Шальке», що хоче перейти в «Бешикташ». Подивимося, чи зможемо ми його підписати. Дуже важливі деталі угоди, ми не можемо порушувати фінансовий фейр-плей.

Звичайно, ймовірність трансферу Коноплянки існує, як і Мартінса Інді і будь-якого іншого гравця. Є певні моменти, які не відповідають нашим пріоритетам, але ми хочемо завершити ці переходи», - сказав віце-президент «Бешикташа» Сердар Адалі.

Контракт Коноплянки з «Шальке» розрахований до кінця сезону 2019/20. Transfermarkt оцінює українця в 6,5 млн євро.

У стамбульському клубі Коноплянка повинен замінити колишнього гравця київського «Динамо» Джермейна Ленса. «Бешикташ» планує розлучитися з Ленсом через завищені фінансові вимоги гравця.

«Бешикташ» за підсумками минулого сезону став третьою командою Туреччини і стартує в єврокубках з групового раунду Ліги Європи.