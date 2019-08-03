Перед «Динамо» «Брюгге» розгромив «Сент-Труйден»

«Брюгге» стартував у чемпіонаті Бельгії з двох перемог.

Суперник «Динамо» в кваліфікації Ліги чемпіонів – «Брюгге» у другому турі чемпіонату Бельгії розгромив «Сент-Труйден» 6:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Ще до перерви «Брюгге» забив чотири м’ячі (Окереке-2, Ванакен, Тау) і зняв усі питання в матчі. У другому таймі Бонавентуре і Схрейверс довершили розгром – 6:0.

Український захисник Едуард Соболь, який виступає за «Брюгге» на правах оренди, вийшов у старті, на 73-й хвилині його замінив Воссен. Результативними діями українець не відзначився.

Нагадаємо, «Динамо» зіграє з «Брюгге» в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч зіграють 6 серпня в Бельгії, матч-відповідь – 13-го в Києві.