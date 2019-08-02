Збірна України обіграла баскетболістів Болгарії на чемпіонаті Європи U18

Баскетболісти збірної України (гравці до 18-ти років) зіграли черговий поєдинок на чемпіонаті Європи (дивізіон В) у місті Орадя (Румунія).

Українська команда у плей-офф за 9-16 місця Євробаскету U18 з рахунком 97:74 (27:25, 15:23, 29:11, 26:15) завдала поразки одноліткам з Болгарії і продовжує боротьбу на місце у першій десятці, повідомляє Укрінформ.

3 серпня у турнірі за 9-12 місця збірна України U18 зустрінеться з командою Боснії та Герцеговини, яка взяла гору над баскетболістами Угорщини - 76:60 (18:6, 18:25, 17:9, 23:20).

У півфіналі континентальної першості зійдуться Польща і Чехія, Північна Македонія та Ізраїль.

Результати матчів чвертьфінальної стадії Євробаскету U18:

Польща - Грузія - 67:44 (15:17, 11:12, 16:6, 25:9)

Португалія - Чехія - 74:83 (19:16, 16:30, 12:21, 27:16)

Північна Македонія - Естонія - 92:57 (30:6, 28:26, 19:8, 17:19)

Ізраїль - Швеція - 95:47 (26:14, 23:10, 26:7, 20:16).