У Запоріжжі фани “Зорі” жбурляли каміння в автобус чорногорців

Після матчу луганської “Зорі” з чорногорською “Будучностю” виник конфлікт між уболівальниками команд.

Про це повідомляє ГУНП в Запорізькій області.

“Вболівальники клубу “Зоря” намагались заблокувати виїзд автобуса іноземних громадян. Один з місцевих мешканців кинув фаєр, інші – каміння у бік транспортного засобу”, - зазначили в поліції.

Правоохоронці втрутились, і конфлікт було вичерпано. Автобус не пошкоджений, постраждалих немає. Трьох правопорушників доставили до Дніпровського відділу поліції, де стосовно двох чоловіків 1993 та одного 1994 років народження складено адміністративні протоколи за ознаками ст.173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, було прийнято рішення про супроводження автобуса з іноземними вболівальниками громадян аж до виїзду з Запоріжжя.

Як раніше повідомлялось, 1 серпня у Запоріжжі на стадіоні “Славутич–Арена” відбувся футбольний матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між командами “Зоря” (Луганськ, Україна) та “Будучность (Подгориця, Чорногорія).