Вперше матч за Суперкубок УЄФА судитиме жіноча бригада арбітрів

Стефані Фраппар – головний арбітр матчу «Ліверпуль» - «Челсі».

Жіноча бригада арбітрів на чолі з француженкою Стефані Фраппар отримала призначення на матч за Суперкубок УЄФА між «Ліверпулем» і «Челсі». Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

Допомагати Фраппар будуть асистентки Мануела Ніколозі і Мішель О'Ніл. Вперше в історії чоловічих єврокубкових турнірів обслуговувати матч будуть жінки.

На початку липня Фраппар включили в список арбітрів, які працюватимуть на матчах французької Ліги 1 в сезоні 2019/20. До цього француженка регулярно судила матчі Ліги 2.

В кінці квітня Фраппар вже випадала можливість відсудити один матч Ліги 1, в якому зіграли «Страсбург» і «Ам'єн» (0:0).

Матч за Суперкубок УЄФА «Ліверпуль» - «Челсі» відбудеться 14 серпня в Стамбулі на стадіоні «Водафон Парк».