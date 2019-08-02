«Шахтар» презентував нову домашню форму

Дизайн форми – відсилка до перемоги в Кубку УЄФА.

«Шахтар» офіційно представив нову домашню екіпіровку від компанії Nike. Про це повідомляє клубна сторінка у Twitter.

На дизайн футболки надихнула легендарна форма, в якій «Шахтар» 10 років тому здобув Кубок УЄФА. А слоган «Тріумф назавжди» уособлює спрагу до великих перемог і пам'ять про здобуті трофеї.

Підопічні Луїша Каштру дебютують в новій формі 4 серпня в Харкові на ОСК «Металіст» у матчі 2-го туру УПЛ з «Карпатами».

Нагадаємо, в стартовому турі УПЛ «Шахтар» обіграв на виїзді «Олександрію» 3:1.