Олександр Кучер став гравцем «Карпат»

Відомий захисник «Шахтаря» і збірної України продовжить кар’єру у Львові.

Колишній захисник «Шахтаря» Олександр Кучер продовжить кар'єру в «Карпатах». Про це повідомляє сторінка «Карпат» в Twitter.

Угода розрахована на один рік. 36-річний українець виступатиме під 5-м номером.

1 липня футболіст став вільним агентом. Останні два сезони він грав за турецький «Кайсеріспор». В минулому сезоні Кучер зіграв за «Кайсеріспор» 26 матчів, в його активі 1 гол і 2 гольові передачі.

Нагадаємо, Олександр Кучер найбільш відомий за виступами за «Шахтар» протягом 9 років, також футболіст грав в харківському «Арсеналі», донецькому «Металургу» і вірменському «Бананці». Крім цього, Кучер зіграв 56 матчів за збірну України.

За підсумками минулого сезону «Карпати» зайняли 10-е місце в чемпіонаті України, але зберегли місце в Прем'єр-лізі завдяки перемозі над «Волинню» (0:0, 3:0) в перехідних матчах.