Скрипник: Радий, що за тиждень футболісти "Зорі" виграли три матчі

Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник оцінив дії своєї команди у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти чорногорської "Будучності" (1:0).

Наставник задоволений тим, як футболісти команди виконують його вимоги, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

"Результатом дуже задоволений. За тиждень ми провели три гри і здобули три перемоги. Два поєдинки виграли на виїзді, один вдома.

У нас була важка гра в Полтаві після перельоту з Чорногорії. Наші опоненти відпочивали в цей час. Ми ж грали на тлі втоми. Головне, що виграли, пройшли далі, набрали очки у скарбничку України. Можу сказати комплімент своїм футболістам. Вони відмінно працюють. Після місяця тренувань бачу, що мої вимоги виконуються", - сказав Скрипник.

Як інформувало агентство, "Зоря" пройшла "Будучность" (3:1, 1:0) і в 3-м раунді Ліги Європи зустрінеться з болгарським ЦСКА з Софії.