Визначився черговий суперник "Зорі" у футбольній Лізі Європи

Футболісти луганської "Зорі" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА зіграють з командою ЦСКА із Софії.

Суперника "Зорі" визначила серія 11-метрових ударів у протистоянні хорватського "Осіека" і болгарського ЦСКА, який по пенальті переміг 4:3, повідомляє Укрінформ.

У першому поєдинку другого відбіркового раунду ЦСКА в Софії взяв гору - 1:0, в Осієку основний і додатковий час завершився на користь хорватів також з рахунком 1:0.

Матчі проти ЦСКА "Зоря" проведе 8 та 15 серпня. Першу зустріч луганчани зіграють на виїзді.

Переможець третього кваліфікаційного етапу вийде в раунд плей-офф Ліги Європи УЄФА.