«Реал» планує віддати Луніна в оренду «Мальорці»

«Мальорка» влітку повернулася в елітний дивізіон Іспанії.

Голкіпер «Реала» Андрій Лунін може продовжити кар'єру в «Мальорці». Про це повідомляє Fichajes.

Мадридці запропонували 20-річного футболіста новачкові Ла Ліги. «Мальорка» роздумує над орендою.

У минулому сезоні основним воротарем «Мальорки» був 34-річний Мануель Рейна, який зіграв 38 матчів, з них 14 сухих, а також пропустив 35 м'ячів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на українця претендують «Бетис» і «Вальядолід».

Нагадаємо, головний тренер «Реала» Зінедін Зідан повідомив, що по Луніну прийматимуть рішення, коли команда повернеться в Мадрид з тренувальних зборів.