Ольга Харлан – краща спортсменка України в липні

Отримавши звання найкращої спортсменки липня-2019, Харлан наздогнала за кількістю цих нагород Олега Верняєва.

Національний олімпійський комітет України водинадцяте визнає олімпійську чемпіонку Пекіна-2008, бронзову призерку Лондона-2012, дворазову призерку Ріо-2016 з фехтування на шаблях Ольгу Харлан найкращою спортсменкою місяця. Звання найкращого тренера липня отримує її наставник Юрій Марченко. Про це повідомляє сайт НОК України.

Високого визнання НОК титулована фехтувальниця удостоєна завдяки блискучому виступу на світовій першості в Будапешті (Угорщина).

На престижному старті Ольга Харлан вшосте у своїй кар'єрі виборола звання чемпіонки світу. В емоційній фінальній дуелі українка здолала опір семиразової чемпіонки світу росіянки Соф'ї Великої з рахунком 15:14, забезпечивши собі першу сходинку п'єдесталу.

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Відзначимо, Ольга стала єдиною фехтувальницею у передолімпійському сезоні, якій вдалося виграти й європейську, й світову першість.

Отримавши звання найкращої спортсменки липня-2019 наша досвідчена спортсменка наздогнала за кількістю цих нагород олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва. На рахунку Ольги та Олега по одинадцять високих визнань НОК.