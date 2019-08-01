Телеканали «Футбол 1/2» знову транслюватимуть чемпіонати Іспанії, Німеччини та Франції

Чемпіонат Франції стартує 9 серпня, а Іспанії та Німеччини - 16-го.

Телеканали «Футбол 1/2» уклали довгострокові контракти про трансляцію матчів чемпіонатів Іспанії, Німеччини і Франції в сезоні, що стартує. Про це повідомляє сайт телеканалів «Футбол 1/2».

Контракт з іспанською Ла Лігою розрахований на 4 сезони, деталі інших угод не уточнюються. Трансляції проводитимуть в партнерстві з онлайн-сервісом Megogo.

Нагадаємо, «Футбол 1/2» в цьому сезоні не транслюватимуть англійську прем’єр-лігу (АПЛ). У них також є контракти з УПЛ, італійською Серією А і чемпіонатом Бельгії. До того ж канал покаже зустрічі Ліги чемпіонів, Ліги Європи і відбіркового циклу на Євро-2020.