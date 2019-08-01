В Одесі пройдуть змагання світового рівня з пляжної боротьби

З 9-го по 10 серпня українське місто Одеса прийматиме третій етап турніру Beach Wrestling World Series серед дорослих, а 11 серпня - чемпіонат світу серед кадетів та юніорів з пляжної боротьби.

Почесними гостями події стануть представники МОК, United World Wrestling, а також президенти федерацій панкратіону, грепплінгу, вільної та пляжної боротьби, повідомляє XSport. Для нашої країни це будуть перші змагання такого великого масштабу й високого рівня. Їхніми учасниками будуть спортсмени 30-ти країн світу. Читайте також: Українські борці вільного стилю виграли 3 "бронзи" на першості світу серед кадетів Турніри проводитимуться на пляжі 14-ї станції Великого Фонтану в Центрі пляжних видів спорту. На заходах очікується понад 5 тисяч уболівальників.