«Бешикташ» купує Коноплянку за €3 мільйони

«Шальке» і «Бешикташ» дійшли компромісу щодо трансферу українського півзахисника.

Півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка перейде в «Бешикташ» за 3 млн євро. Про це повідомляє Sabah.

Клуби домовилися про цю суму трансферу, хоча раніше «Бешикташ» пропонував 2 млн євро, а «Шальке» хотів виручити 4 млн євро.

Протягом одного-двох днів трансфер офіційно оформлять. Прибуття Коноплянки в Стамбул очікується найближчим часом.

Також повідомляється, що «Бешикташ» запропонував Коноплянці річну зарплату 2,5 млн євро, тоді як в «Шальке» він отримує 4 млн.

Контракт Коноплянки з «Шальке» розрахований до кінця сезону 2019/20. Transfermarkt оцінює українця в 6,5 млн євро.

У стамбульському клубі Коноплянка повинен замінити колишнього гравця київського «Динамо» Джермейна Ленса. «Бешикташ» планує розлучитися з Ленсом через завищені фінансові вимоги гравця.

«Бешикташ» за підсумками минулого сезону став третьою командою Туреччини і стартує в єврокубках з групового раунду Ліги Європи.