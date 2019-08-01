Сьогодні Цуренко зіграє із Діяс у другому колі турніру WTA у Вашингтоні

У четвер, 1 серпня, українська тенісистка Леся Цуренко проведе поєдинок другого раунду турніру WTA International Citi Open у Вашингтоні (США) із призовим фондом 250 тис дол.

Опоненткою Лесі (35-й номер WTA) стала 84-а "ракетка" світу Заріна Діяс (84) з Казахстану, повідомляє Укрінформ.

У першому колі турніру українка впевнено переграла китаянку Ван Яфань (51) - 6:3, 6:2, а казахстанка - 15-річну "сенсацію" Вімблдона-2019 - американку Корі Гофф (6:4, 6:2),

Букмекери віддають перевагу в цьому поєдинку нашій тенісистці. Лідер букмекерської справи - контора William Hill на перемогу Цуренко пропонує коефіцієнт 1,57, а на успіх Діяс - 2,37.

У червні нинішнього року Леся вже перемагала Заріну. Це сталося у червні на турнірі Істборні (Велика Британія) Nature Valley International - Premier. Рахунок поєдинку був комфортним - 6:2, 6:2.