"Зоря" сьогодні приймає "Будучность" в матчі у відповідь Ліги Європи УЄФА
Укрінформ
Футболісти луганської "Зорі" в четвер, 1 серпня, проведуть матч у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА проти чорногорської команди "Будучность".
Матч "Зоря" - "Будучность" відбудеться на 12-тисячній "Славутич-Арені" в Запоріжжі і розпочнеться о 19.00, повідомляє Укрінформ.
Зустріч обслуговуватимуть арбітри з Ірландії на чолі з Нілом Дойлом.
Нагадаємо, перша гра в Подгориці завершилася з рахунком 3:1 на користь "Зорі".
Переможець протистояння за сумою двох матчів зіграє в третьому відбірковому раунді Ліги Європи УЄФА з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія). У домашньому матчі в Софії ЦСКА здобув мінімальну перемогу (1:0).