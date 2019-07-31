Збірна України обіграла баскетболістів Словаччини на чемпіонаті Європи U18

Баскетболісти збірної України (гравці до 18-ти років) зіграли черговий поєдинок на чемпіонаті Європи (дивізіон В) у місті Орадя (Румунія).

Українська команда у заключному, п'ятому турі групової стадії Євробаскету U18 завдала поразки одноліткам зі Словаччини - 82:59 (32:12, 9:13, 24:14, 17:20), повідомляє Укрінформ. В інших матчах групи В команда Данії поступилася збірній Північної Македонії - 73:80 (15:17, 20:24, 13:21, 25:18), а грузини з рахунком 77:63 (23:17, 19:22, 14:11, 21:13) завдали поразки ірландцям. Турнірне становище: Північна Македонія - 10 очок, Грузія - 9, Україна - 8, Ірландія - 7, Данія - 6, Словаччина - 5. Читайте також: Юний український центровий Дубровін гратиме в БК "Летувос Ритас" 2 серпня у турнірі за 9-16 місця збірна України U18 зустрінеться з командою Болгарії, яка посіла 4-е місце у групі А.