Ліга чемпіонів УЄФА. Визначилися всі учасники третього відбіркового раунду

У футбольній Лізі чемпіонів відбулися поєдинки у відповідь другого кваліфікаційного етапу, за підсумками яких стали відомі пари третього раунду відбору.

Заключні вакансії до передостанньої стадії відбору Ліги чемпіонів заповнили "Русенборг" (Норвегія), АІК (Швеція), "Црвена Звезда" (Сербія), "Карабах" (Азербайджан) та "Копенгаген" (Данія). Результати матчів середи: "Русенборг" (Норвегія) - БАТЕ (Білорусь) - 2:0 (перша гра - 1:2), АІК (Швеція) - "Марібор" (Словенія) - 3:2 - після додаткового часу (1:2), ХІК (Фінляндія) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 2:1 (0:2), "Карабах" (Азербайджан) - "Дандолк" (Ірландія) - 3:0 (1:1), "Копенгаген" (Данія) - ТНС (Вельс) - 1:0 (2:0). Читайте також: "Динамо" стартувало у футбольній Прем'єр-лізі України перемогою над "Карпатами" Пари третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА. "Шлях чемпіонів": ЧФР (Румунія) - "Селтік" (Шотландія) АПОЕЛ (Кіпр) - "Карабах" (Азербайджан) ПАОК (Греція) - "Аякс" (Голландія) "Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Ференцварош" (Угорщина) "Црвена Звезда" (Сербія) - "Копенгаген" (Данія) АІК (Швеція) - "Русенборг" (Норвегія). "Шлях представників ліг": "Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Олімпіакос" (Греція) "Краснодар" (Росія) - "Порту" (Португалія) "Брюгге" (Бельгія) - "Динамо" (Київ, Україна) "Базель" (Швейцарія) - ЛАСК (Австрія). Матчі відбудуться 6-7 та 13 серпня. Команди, які програють на даній стадії, продовжать боротьбу в основній сітці Ліги Європи УЄФА.