"Шахтар" здобув перемогу в Олександрії у матчі чемпіонату України з футболу

Чинний чемпіон України донецький "Шахтар" з рахунком 3:1 обіграв на виїзді "Олександрію" у поєдинку першого туру футбольної Прем'єр-ліги.

Вольову перемогу "Шахтарю" на стадіоні "Ніка" в Олександрії принесли автогол Гліба Бухала на 58-й хвилині та влучні удари Тайсона (73) і Дентінью (90+1); у складі господарів гол "у роздягальню" записав на свій рахунок Максим Третьяков (42), повідомляє Укрінформ.

На 7-й хвилині хавбек "гірників" Марлос не реалізував 11-метровий удар.

Завершиться стартовий тур чемпіонату України поєдинком "Карпати" (Львів) - "Динамо" (Київ).

У другому турі національної першості "Олександрія" 3 серпня зіграє у Маріуполі, а "Шахтар" 4 серпня зустрінеться на ОСК "Металіст" у Харкові з львівськими "Карпатами".

Результати інших матчів першого туру Прем'єр-ліги:

"Ворскла" (Полтава) - "Зоря" (Луганськ) - 0:1

гол: Богдан Лєднєв (3-тя хвилина);

"Десна" (Чернігів) - ФК "Львів" - 1:2

голи: Денис Фаворов (30) - Педро Вітор (53), Тавареш (86);

"Колос" (Ковалівка) - ФК "Маріуполь" - 2:1

голи: Євген Смирний (41), Віталій Гавриш (67) - Руслан Фомін (15);

"Дніпро-1" (Дніпро) - "Олімпік" (Донецьк) - 2:0

голи: Сергій Булеца (3), Владислав Супряга (9).