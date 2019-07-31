"Шахтар" здобув перемогу в Олександрії у матчі чемпіонату України з футболу
Вольову перемогу "Шахтарю" на стадіоні "Ніка" в Олександрії принесли автогол Гліба Бухала на 58-й хвилині та влучні удари Тайсона (73) і Дентінью (90+1); у складі господарів гол "у роздягальню" записав на свій рахунок Максим Третьяков (42), повідомляє Укрінформ.
На 7-й хвилині хавбек "гірників" Марлос не реалізував 11-метровий удар.
Завершиться стартовий тур чемпіонату України поєдинком "Карпати" (Львів) - "Динамо" (Київ).
У другому турі національної першості "Олександрія" 3 серпня зіграє у Маріуполі, а "Шахтар" 4 серпня зустрінеться на ОСК "Металіст" у Харкові з львівськими "Карпатами".
Результати інших матчів першого туру Прем'єр-ліги:
"Ворскла" (Полтава) - "Зоря" (Луганськ) - 0:1
гол: Богдан Лєднєв (3-тя хвилина);
"Десна" (Чернігів) - ФК "Львів" - 1:2
голи: Денис Фаворов (30) - Педро Вітор (53), Тавареш (86);
"Колос" (Ковалівка) - ФК "Маріуполь" - 2:1
голи: Євген Смирний (41), Віталій Гавриш (67) - Руслан Фомін (15);
"Дніпро-1" (Дніпро) - "Олімпік" (Донецьк) - 2:0
голи: Сергій Булеца (3), Владислав Супряга (9).