Сьогодні виповнилося 25 років неперевершеному світовому рекорду Сергія Бубки

31 липня виповнюється рівно 25 років досі неперевершеному світовому рекорду у стрибках із жердиною на відкритому повітрі олімпійського чемпіона Сергія Бубки.

Саме в цей день 1994 року на турнірі в італійському містечку Сестрієре уславлений спортсмен підкорив висоту 6,14 метра, повідомляє прес-служба Ніціонального олімпійського комітету України, який Бубка очолює нині. http://noc-ukr.org/news/18846/

За свою спортивну кар'єру 10-разовий чемпіон світу встановив 35 світових десягнень (18 з яких у приміщенні, 17 - на відкритих стадіонах).

Один із його легендарних рекордів у закритому приміщенні – 6,15 метра – протримався понад 20 років. 2014 року 6,16 метра на щорічному турнірі "Зірки жердини", започаткованому на Донеччині саме Сергієм Бубкою, взяв француз Рено Лавіллені.

Однак висота Сергія Бубки у 6,14 метра на відкритому повітрі (в олімпійському виді програми) й до сьогодні лишається неперевершеною, і жоден атлет не зміг подолати цю позначку.