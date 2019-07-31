Борячук і Тотовицький гратимуть за «Ференцварош» - ЗМІ

У команді Сергія Реброва вже грає троє українських футболістів.

«Ференцварош» близький до оренди у «Шахтаря» півзахисника Андрія Тотовицького і нападаючого Андрія Борячука. Про це повідомляє footballhub.com.ua.

За інформацією джерела, остаточна домовленість між клубами поки не досягнута, але в запрошенні обох гравців дуже зацікавлений головний тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров.

Нагадаємо, що цього літа «Ференцварош» вже орендував двох гравців «Шахтаря» - півзахисника Данила Ігнатенка і Олександра Зубкова. Також кольори угорського клубу захищає екс-хавбек «Зорі» Ігор Харатін.

Андрій Борячук в минулому сезоні на правах оренди виступав за «Маріуполь». В активі форварда 28 матчів, в яких він забив 7 м'ячів. Андрій Тотовицький минулий сезон провів в «Шахтарі», але відіграв у всіх турнірах лише 8 матчів, забивши 1 м'яч.

«Ференцварош» успішно подолав другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, пройшовши «Валлетту» (3:1, 1:1). У третьому раунді команда Сергія Реброва протистоятиме загребському «Динамо» - перший матч зіграють 6 серпня в Хорватії.