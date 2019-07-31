«Бешикташ» дає 2 млн євро за Коноплянку, «Шальке» хоче 4 млн

Український півзахисник близький до переїзду в Туреччину.

«Бешикташ» і «Шальке» продовжують переговори щодо трансферу Євгена Коноплянки. За інформацією Milliyet, турецький клуб зробив пропозицію в розмірі 2 млн євро.

При цьому «Шальке» бажає заробити від переходу 29-річного українця не менше 4 млн євро. Також повідомляється, що «Бешикташ» запропонував Коноплянці річну зарплату 2,5 млн євро, тоді як в «Шальке» він отримує 4 млн.

Контракт Коноплянки з «Шальке» розрахований до кінця сезону 2019/20. Transfermarkt оцінює українця в 6,5 млн євро.

У стамбульському клубі Коноплянка повинен замінити колишнього гравця київського «Динамо» Джермейна Ленса. «Бешикташ» планує розлучитися з Ленсом через завищені фінансові вимоги гравця.

«Бешикташ» за підсумками минулого сезону став третьою командою Туреччини і стартує в єврокубках з групового раунду Ліги Європи.