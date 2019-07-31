На чемпіонат України з велоспорту до Чернівців приїдуть близько 150 спортсменів

У Чернівцях з 1 до 4 серпня проходитиме чемпіонат України з велосипедного спорту.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли організатори змагань.

"Першого серпня у нас буде проходити реєстрація спортсменів, які прибуватимуть до Чернівців. А вже другого, третього і четвертого серпня відбудуться самі змагання", - сказав секретар Чернівецької федерації велосипедного спорту України Анатолій Мельник.

Зокрема, 2 серпня на Театральній площі відбудеться відкриття чемпіонату, розпочнуться змагання з кросу-кантрі із точки в точку. Орієнтовна дистанція - близько 35 кілометрів для дорослих. Всього буде вісім вікових категорій спортсменів.

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А 3 серпня проходитиме ІІ тур чемпіонату України з гонки в гору, перший тур відбувався в Ужгороді. В останній день на міжнародній трасі "Супер-крос" проводитимуться змагання із шорт-треку - короткі дистанції до півтора кілометра.

За словами організаторів, попередньо планується участь до 150 спортсменів із 17-18 областей України.