Вікторія Дема вийшла до 2 раунду турніру ITF у Польщі

18-річна українська тенісистка Вікторія Дема вийшла до другого раунду турніру ITF Kozerki Open у польському місті Гродзиськ-Мазовецький.

У матчі першого кола киянка в українському дербі обіграла харків'янку Анастасію Шошину - 6:2, 6:4, повідомляє Укрінформ.

В основній сітці турніру також зіграють представниці України Марина Чернишова та Валерія Страхова. Усі наші тенісистки, окрім Страхової, виступлять на цьому турнірі і в парній сітці.