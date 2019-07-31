Світоліна сьогодні стартує на турнірі WTA в Сан-Хосе

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна починає хардовий тенісний сезон на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier - Mubadala Silicon Valley Classic - в Сан-Хосе (США) з призовим фондом $876,183 тис.

Світоліна отримала від організаторів змагань перший номер "посіву" і вступить у боротьбу з другого раунду проти росіянки Дар'ї Касаткіної, яка обіграла торішню переможницю турніру румунку Міхаелу Бузарнеску - 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Раніше Світоліна чотири рази зустрічалася з Касаткіною. Всі матчі залишилися за українською тенісисткою. Три з них - на харді.