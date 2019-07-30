Ліга чемпіонів УЄФА: "Ференцварош" Реброва пройшов до третього раунду відбору

У футбольній Лізі чемпіонів відбулися сім матчів у відповідь другого кваліфікаційного етапу.

Чемпіон Угорщини "Ференцварош" під керівництвом українського наставника Сергія Реброва в повторному поєдинку другої стадії відбору Ліги чемпіонів зіграв внічию в Та-Калі з мальтійською "Валлеттою" - 1:1 і вийшов до третього кваліфікаційного раунду (перший матч - 3:1), повідомляє Укрінформ.

За путівку в раунд плей-офф Ліги чемпіонів "Ференцварош" зустрінеться з "Динамо" (Загреб, Хорватія), яке двічі обіграло "Сабуртало" з Грузії (2:0, 3:0).

Результати матчів вівторка:

"Нимме" (Естонія) - "Селтік" (Шотландія) - 0:2 (перший матч - 0:5)

АПОЕЛ (Кіпр) - "Сутьєска" (Чорногорія) - 3:0 (1:0)

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - ЧФР (Румунія) - 2:2 (0:1)

"Базель" (Швейцарія) - ПСВ (Голландія) - 2:1 (2:3)

"Валлетта" (Мальта) - "Ференцварош" (Угорщина) - 1:1 (1:3)

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Сабуртало" (Грузія) - 3:0 (2:0)

"Олімпіакос" (Греція) - "Вікторія" (Чехія) - 4:0 (0:0).