Марченко виграв уже другий матч на турнірі АТР у Сеговії

Український тенісист Ілля Марченко здобув у вівторок перемогу у другому раунді турніру ATP Challenger Tour в іспанському місті Сеговія із призовим фондом 69 тис 280 євро.

Уродженець Кам'янського у напружених двох сетах обіграв голландця Скотта Грікспора, який був посіяний під 12-м номером - 7:6 (7:2), 6:4, повідомляє Укрінформ.

Гра тривала рівно 2 години.

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Суперник Іллі у третьому колі також визначиться сьогодні. Це буде переможець поєдинку Нікола Кун (Іспанія, 5-й номер посіву) - Ніколас Барьєнтос (Колумбія).

2016 року Марченко зміг дійти у Сеговії до фіналу. Нинішні змагання триватимуть по 4 серпня.