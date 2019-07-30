Українець Калениченко програв аргентинцю на турнірі ITF в Італії

Уродженець Києва Данило Калениченко не зміг пройти перше коло тенісного турніру ITF World Tennis Tour в італійському місті Больцано.

У вівторок українець у двох сетах поступився Томасу Мартіну Етчеверрі з Аргентини - 0:6, 5:7, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 32 хвилини.

Калениченко також виступить у Больціно і в парній сітці, де грає разом з Денисом Євсеєвим з Казахстану. Дует зустрінеться у стартовому колі з Тобі Мартіном (Велика Британія) та Міком Вельдгеером (Голландія).