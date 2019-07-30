Збірна України програла баскетболістам Грузії на чемпіонаті Європи U18

Баскетболісти збірної України (гравці до 18-ти років) зіграли черговий поєдинок на чемпіонаті Європи (дивізіон В) у місті Орадя (Румунія).

Українська команда у четвертому турі групової стадії Євробаскету U18 зазнала другої поразки, програвши одноліткам з Грузії - 73:85 (19:16, 18:21, 17:27, 19:21), повідомляє Укрінформ. В інших матчах групи В команда Данії поступилася ірландцям - 60:81 (8:21, 15:28, 25:18, 12:14), а збірна Північної Македонії з рахунком 83:58 (16:18, 26:12, 22:12, 19:16) завдала поразки команді Словаччини, з якою українці зустрінуться 31 липня. Читайте також: «Київ-Баскет» підсилився кращим гравцем української Суперліги Турнірне становище: Північна Македонія - 8 очок, Грузія - 7, Україна - 6, Ірландія - 6, Данія - 5, Словаччина - 4.