Стали відомі дата і час матчу «Шахтар» - «Динамо» в третьому турі УПЛ

Перше «Класичне» цього сезону в чемпіонаті.

Матч між «Шахтарем» і «Динамо» в третьому турі Прем'єр-ліги відбудеться в суботу, 10 серпня. Початок зустрічі - о 17:00. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Під час того ж суботнього ігрового дня «Ворскла» прийме ФК «Львів», а «Олександрія» - «Олімпік».

Недільний ігровий день відкриє матч «Колоса» і «Зорі». Далі гратимуть «Дніпро-1» і «Десна». Закінчиться тур зустріччю у Львові, де «Карпати» приймуть «Маріуполь».

Нагадаємо, «Шахтар» і «Динамо» минулої неділі розіграли Суперкубок України. З рахунком 2:1 перемогли кияни. Вони ввосьме в історії клубу виграли Суперкубок України.