На Закарпатті відкривається академія футболу

На Закарпатті з’явиться нова академія футболу. Нині вже розпочався набір перших вихованців.

Меморандум про співпрацю уклали з цього приводу клуб Першої ліги чемпіонату України "Минай" з однойменного села та Ужгородська РДА, повідомляє офіційний сайт ФК "Минай".

"Заняття проходитимуть на стадіонах "Авангард" в Ужгороді, "Минай" та арені у селищі Середнє. Кращі вихованці академії долучатимуться до основного складу "минайців", - зазначається у повідомленні.

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Підкреслюється також, що на базі академїї буде сформована юнацька команда для участі в першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України.