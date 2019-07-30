Світоліна: Вімблдон-2019 навчив мене бути терплячою

Напередодні старту на турнірі WTA у Сан-Хосе перша "ракетка" України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від виступів у другій половині тенісного сезону.

Вона, зокрема, зазначила, що Вімблдонський турнір, який проходив у першій половині липня, був дуже корисний для неї з точки зоенія досвіду, повідомляє Тенісний портал України.

"Я все ще заліковую травму, але ситуація вже набагато краща. Відчуваю більше упевненості в рухах, роботі ніг на корті. Вімблдон-2019 - це великий крок уперед для мене, враховуючи попередні важкі моменти, особливо в ментальному плані. Це для мене був відмінний турнір - завдяки всій виконаній роботі і всупереч болю, який я подолала. Вімблдон навчив мене бути терплячою. я маю наполегливо працювати, щоб знову успішно виступити на Grand Slam... Моя мета - зіграти на Підсумковому турнірі WTA в Шеньчжені. Звичайно є й інші цілі. Коли ти граєш у теніс, то хочеш бути першою ракеткою "світу", виграти турнір Grand Slam. Але цього сезону я поставила завдання поліпшити свою гру", - сказала 24-річна українська тенісистка.

Як інформувало агентство, у першому колі турніру в Сан-Хосе (США) Світоліна зустрінеться з росіянкою Дарє'ю Касаткиною, яку вона до цього перемагала чотири рази поспіль.