Юний український центровий Дубровін гратиме в БК

Юний український центровий Дубровін гратиме в БК "Летувос Ритас"

Укрінформ
17-річний українскйй баскетболіст Ілля Дубровін продовжить клубну кар’єру у Литві. 

Ілля, який має зріст  216 см і грає на позиції центрового, уклав довгострокову угоду зі знаменитим клубом из Вильнюса "Летувос Ритас", повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. 

Минулий сезон Ілля виступав за дубль іспанської "Сарагоси". У середньому він набирав 1,3 очка, робив 1,6 підбирання за поєдинок.

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"Летувос Ритас" – переможець молодіжної Євроліги 2018 року.

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