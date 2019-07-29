Юний український центровий Дубровін гратиме в БК "Летувос Ритас"

17-річний українскйй баскетболіст Ілля Дубровін продовжить клубну кар’єру у Литві.

Ілля, який має зріст 216 см і грає на позиції центрового, уклав довгострокову угоду зі знаменитим клубом из Вильнюса "Летувос Ритас", повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Минулий сезон Ілля виступав за дубль іспанської "Сарагоси". У середньому він набирав 1,3 очка, робив 1,6 підбирання за поєдинок.

"Летувос Ритас" – переможець молодіжної Євроліги 2018 року.