Ліга Європи УЄФА: "Зорю" і "Будучность" в Запоріжжі розсудять арбітри з Ірландії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив суддівські бригади на матчі у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Поєдинок у Запоріжжі між луганською "Зорею" і чорногорською командою "Будучность" обслуговуватимуть арбітри з Ірландії на чолі з Нілом Дойлом, повідомляє Укрінформ.

Матч у відповідь другого відбіркового раунду Ліги Європи "Зоря" - "Будучность" відбудеться 1 серпня.

Нагадаємо, у першому поєдинку в Подгориці "Зоря" обіграла "Будучность" з рахунком 3:1.

Переможець протистояння за сумою двох матчів зіграє в третьому відбірковому раунді Ліги Європи УЄФА з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія). У домашньому матчі в Софії ЦСКА здобув мінімальну перемогу (1:0).