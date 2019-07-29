Бубка: У Баку Україна мала найбільше медалей за час своїх виступів на Олімпійських фестивалях

Президент Національного олімпійського комітету України прокоментував підсумки нашоъ команди на ХV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що завершився в Баку.

Головний олімпієць країни, зокрема, зауважив, що українці здобули рекордну для себе кількість нагород за всю історію виступів на цих змаганнях, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

"Приємно бачити талановиту молодь і перспективний спортивний резерв. В Баку була здобута найбільша кількість нагород за всю історію виступів українців на Олімпійських фестивалях - 25. Радує, що в наших традиційних "медальних" видах спорту (спортивна гімнастика, легка атлетика, плавання, спортивній боротьбі, дзюдо) підростає чудова зміна і є кому продовжувати славні здобутки. Це вселяє надію в майбутні перемоги. Велика вдячність батькам, тренерам, лікарям та масажистам, державним і громадським організаціям, усім фахівцям, хто сприяв підготовці та вихованню наших юних спортсменів. Вірю, що спільними зусиллями ми підтримуватимемо ці таланти на їхньому успішному шляху до дорослих олімпійських висот", - наголосив Бубка.

Нагадаємо, XV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль тривав з 21 до 27 липня у Баку (Азербайджан). Протягом 7-ми днів найсильніші юні атлети Старого світу віком 14-18 років змагалися у 10-ти видах спорту.

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68 юних олімпійців України були представлені в 7 видах програми - велоспорті, волейболі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, спортивній боротьбі та спортивній гімнастиці. Наша команда виборола 8 золотих, 7 срібних та 10 бронзових медалей.