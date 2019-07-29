Бубка: У Баку Україна мала найбільше медалей за час своїх виступів на Олімпійських фестивалях
Головний олімпієць країни, зокрема, зауважив, що українці здобули рекордну для себе кількість нагород за всю історію виступів на цих змаганнях, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.
"Приємно бачити талановиту молодь і перспективний спортивний резерв. В Баку була здобута найбільша кількість нагород за всю історію виступів українців на Олімпійських фестивалях - 25. Радує, що в наших традиційних "медальних" видах спорту (спортивна гімнастика, легка атлетика, плавання, спортивній боротьбі, дзюдо) підростає чудова зміна і є кому продовжувати славні здобутки. Це вселяє надію в майбутні перемоги. Велика вдячність батькам, тренерам, лікарям та масажистам, державним і громадським організаціям, усім фахівцям, хто сприяв підготовці та вихованню наших юних спортсменів. Вірю, що спільними зусиллями ми підтримуватимемо ці таланти на їхньому успішному шляху до дорослих олімпійських висот", - наголосив Бубка.
Нагадаємо, XV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль тривав з 21 до 27 липня у Баку (Азербайджан). Протягом 7-ми днів найсильніші юні атлети Старого світу віком 14-18 років змагалися у 10-ти видах спорту.
68 юних олімпійців України були представлені в 7 видах програми - велоспорті, волейболі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, спортивній боротьбі та спортивній гімнастиці. Наша команда виборола 8 золотих, 7 срібних та 10 бронзових медалей.