«Динамо» забило два м'ячі при трьох створених моментах – Каштру

Головний тренер «Шахтаря» засмучений результатом.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував поразку від «Динамо» (1:2) в матчі за Суперкубок України. Про це повідомляє Укрінформ.

«Наша мета - стати чемпіонами. Цієї середи гратимемо перший тур. Що стосується сьогоднішнього матчу, то я засмучений. Гравці теж засмутилися, бо не досягли потрібного результату. Ми сильно грали, більше володіли м'ячем, більше створювали моментів. Але коли ти при цьому програєш - стан вбитий.

Футболісти віддавалися грі. Ми добре діяли в перші двадцять хвилин, потім гра вирівнялася, але в кінці першого тайму ми забили. У другому таймі «Динамо» забило два м'ячі при трьох створених моментах.

Коли програєш, люди дивляться на результат. Тренери і гравці все аналізують, у них все інакше. Сьогодні ми грали на хорошому рівні. Проводили атаки через фланги і середину поля. Проте, вітаю «Динамо» з перемогою. Вони виграли Суперкубок. Ніколи не буду ховатися, і знаходити відмовки», - розповів Каштру.

Наступний матч «Шахтар» зіграє 31 липня на виїзді проти «Олександрії» в першому турі української Прем'єр-ліги.