У Києві попрощалися зі спортсменом Романом Вірастюком

У Києві попрощалися з відомим спортсменом, 17-кратним чемпіоном з метання ядра, директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України Романом Вірастюком, який помер учора на 51 році життя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

"Спортивна родина прощається з Романом Вірастюком. Провести нашого колегу, друга, непересічного атлета і спортивного діяча в останню путь прийшли сотні людей. Люди підходять і підходять... Висловив свої глибокі співчуття сім'ї Романа, його дружині Ірині та дітям. Для нас він був і назавжди залишиться рідною, світлою, доброю людиною, яка понад усе любила Україну, свою родину, спорт і життя", - зазначив Жданов.

Читайте також: Помер український спортсмен Роман Вірастюк

У ЗМІ з'явилася інформація, що Романа поховають в Івано-Франківську на Алеї слави.