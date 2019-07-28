Матч Динамо-Шахтар в Одесі охоронятимуть понад 1000 копів

Максимальна кількість поліцейських слідкуватиме за громадським порядком під час футбольного матчу між “Динамо” та “Шахтарем” в Одесі 28 липня через можливі провокації.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

“1200 правоохоронців готові забезпечити публічний порядок під час футбольного матчу між «Динамо» та «Шахтарем» в Одесі”, - ідеться у повідомленні.

Як інформують у пресслужбі, до поліції вже надійшла інформація про ймовірну готовність окремих груп вболівальників вчинити хуліганські дії як на території міста, так і безпосередньо на стадіоні під час футбольного матчу, а також непокору представникам влади та порушення роботи громадського транспорту, що може призвести до дестабілізації ситуації в місті.

“Задля безпеки громадян на стадіон та вулиці міста вийде максимальна кількість правоохоронців, які слідкуватимуть за громадським порядком впродовж дня і до завершення поєдинку. Перед початком матчу стадіон та прилеглу до нього територію вибухотехніки та кінологи перевірять на наявність небезпечних предметів”, - повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Громадян попереджають, що на будь-які порушення правопорядку поліцейські реагуватимуть миттєво, жорстко та безкомпромісно. У поліції закликають усіх громадян не порушувати закон, а бути відповідальними.