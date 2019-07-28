У понеділок Цуренко стартує в основній сітці турніру WTA у Вашингтоні

29 липня пройдуть поєдинки першого кола турніру WTA International із призовим фондом 250 тіс дол Citi Open у Вашингтоні (США).

Третя "ракетка" України Леся Цуренко посіяна на турнірі під п'ятим номером, повідомляє Укрінформ.

У першому раунді суперницею української тенісистки (№36 WTA) стане 25-річна Ван Яфань з Китаю, що посідає 52-у сходинку світової класифікації.

Суперниці грали між собою лише одного разу. 2016 року у другому раунді US Open українка перемогла з рахунком 7:5, 6:3.

У випадку перемоги над китаянкою Церенко зустрінеться із переможницею матчу між Зариною Діяс з Казахстану (№86 WTA) і однією з тенісисток, які пройшли кваліфікацію.