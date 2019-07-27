У відборі на Євро-2020 українські гандболістки зіграють з Польщею у Києві

Визначилися дати та місця проведення перших матчів жіночої збірної України з гандболу у відборі на чемпіонат Європи-2020.

У 1-у турі 25 вересня команда Наталії Ляпіної зіграє проти Румунії у Брашові, а у другому 29 вересня на майданчику київського Палацу спорту прийме збірну Польщі, повідомляє XSport.

У 7-й відбірковій групі Євро-2020 також виступить збірна Фарерських островів. По дві найкращі команди кожної із семи відбіркових груп вийдуть до фінальної частини Євро-2020.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з гандболу вперше з 2010 року зіграє у фінальній частині топ-турніру. На груповому етапі Євро-2020 у Відні підопічним Сергія Бебешко у квартеті В протистоятимуть команди Австрії, Чехії та Північної Македонії.