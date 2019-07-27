Футболіст "Динамо" Кадар: Зробимо все, аби здобути Суперкубок України

Угорський захисник київського футбольного клубу "Динамо" Тамаш Кадар поділився очікуваннями від гри за Суперкубок України з донецьким "Шахтарем" і від нового сезону у цілому.

Гравець, зокрема, зазначив, що динамівці готові до безкомпромісної боротьби, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

"У нас був інтенсивний збір в Австрії. Багато працювали, рвемося в бій. Усі динамівці в доброму настрої. Майже всі гравці здорові. Попереду сезон, велика кількість ігор, а це означає, що все мають бути готовими на 100 відсотків... Усі знають, що гра із "Шахтарем" не буде легкою. Це висококласна команда із гравцями відмінного рівня. Але ми також маємо свої переваги. На нас чекає безкомпромісна боротьба, і ми віддамо всі сили на полі. Хочеться порадувати уболівальників. Зробимо все, аби здобути трофей", - заявив Кадар.

Нагадаємо, суперкубкова зустріч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться у неділю, 28 липня, на 34-тисячному одеському стадіоні "Чорноморець", початок - о 21.00.