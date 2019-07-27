Стаховський стартує у відборі турніру в Мексиці із призовим фондом 858 тис 565 дол
Укрінформ
Перша чоловіча "ракетка" України Сергій Стаховський спробує пробитися до основної сітки престижного турніру ATP-250 Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex у мексиканському місті Лос-Кабос.
Призовий фонд цих змагання складає 858 тис 565 дол, повідомляє Украінформ.
У першому раунді відбіркової сітки суперником киянина, який посідає 144-е місце світового рейтингу, буде Данило Петрович із Сербії (250).
Тенісні змагання у Лос-Кабос триватимуть до 3 серпня.